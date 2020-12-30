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Aktüel Tunus ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Libya'da istikrarı görüştü
Aktüel

Tunus ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Libya'da istikrarı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:58:58 -
Tunus ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Libya'da istikrarı görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Libya'da istikrarın sağlanması konusunu görüşme yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cerendi ile Bukadum telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesinde, Libya'da istikrarın sağlanması ile Akdeniz ve Afrika kıtasındaki rolünü geri kazanmasının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileriyle mücadele ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak ekonomik projelerin teşvik edilmesi konuları ele alındı.


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