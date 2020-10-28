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Aktüel Tunceli'de gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Aktüel

Tunceli'de gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:01:33 -
Tunceli'de gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde gösteri ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğuna işaret edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan İl Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı her kararda toplum sağlığının öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 12 Kasım günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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