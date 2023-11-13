Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ünlü sanatçı, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti
Zeki Müren'e ud çalan sanatçı Sevil Seyhan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan, Zeki Müren'e ud çalan, sahnelerde şarkı söyleyen udi ve ses sanatçısı Sevil Seyhan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sabah'ın haberine göre, sevenlerini ve kaldığı huzurevindeki arkadaşlarını üzüntüye boğan Seyhan, Necdet Tokatlıoğlu'dan, Mustafa Sağyaşar'a kadar pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.
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