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Gündem Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ünlü sanatçı, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti
Gündem

Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ünlü sanatçı, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-13 11:46:00 -
Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ünlü sanatçı, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti

Zeki Müren'e ud çalan sanatçı Sevil Seyhan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Mersin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan, Zeki Müren'e ud çalan, sahnelerde şarkı söyleyen udi ve ses sanatçısı Sevil Seyhan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre, sevenlerini ve kaldığı huzurevindeki arkadaşlarını üzüntüye boğan Seyhan, Necdet Tokatlıoğlu'dan, Mustafa Sağyaşar'a kadar pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.

 
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Yorumlar

YORUM

AKİTİN ŞU İNTERNET SAYFASINI HAZIRLAYQAN SEN KİMSİN KARDEŞİM BİZE NE KİM ÖLMÜŞ SEN PAPARAZZİMİSİN

Sesimizi duyan varmı

2024 hac fiyatları aşırı yüksek 65 yaş üstüne devlet kolaylık tanımalı bi çok konuda giderleri sübvanse eden devlet aynı hassasiyeti 65 yaş üstü hacı adayları içinde uygulamalı biz yazıldığımızda 6250 TL olan hac ücreti şimdi 205 bin TL ek harcamalar la 250 bin lirayı buluyor bu rakamla çoğu insan hayal kırıklığına uğruyor gitmekten vazgeçiyor sonuçta ekonominin kötü olması milletin suçu değil sayın erdoğan hac fiyatlarını düşmesi yönünde adım atmalı özellikle 65 yaş üstü için devlet yardım etmeli.
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