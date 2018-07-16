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Tüm Türkiye'de selalar okundu

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümünde tüm Türkiye'de selalar okundu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 00:14
Tüm Türkiye'de selalar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelindeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 00:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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