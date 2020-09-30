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Ekonomi Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu
Ekonomi

Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu

BOTAŞ, doğalgazda Ekim ayı tarifelerini açıkladı. Yapılan açıklamada gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tuttuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:22:00 -
Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu

BOTAŞ, Ekim ayı boyunca geçerli olacak doğal gaz fiyatlarını belirlemek üzere çalışmalarını gerçekleştirdi. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, tarifeler sabit tutuldu. Ekim ayı içerisinde doğal gaz fiyatlarına zam ya da indirim yapılmayacak.

Fiyatlar sabit tutuldu

BOTAŞ Ekim ayı doğal gaz tarfilerini belirledi. Yapılan açıklamada, gerek konut, gerekse sanaiye doğal gaz fiyatları sabit tutuldu. Gaz fiyatı, konutlar için (Her 1000 metreküp) 1251 TL, sanayi ve elektrik üreten santraller için ise 1400 TL olacak.

Dolar yükselişi avantajı ortadan kaldırdı

Petrol fiyatlarının gerilemesinin etkisiyle doğal gaz ithalat maliyeti, Ekim'de 10 dolar gerileyecek. Buradan oluşan fiyat avantajı, doların hızla yükselmesiyle ortadan kalktı. Bilindiği üzere dolar kuru son zamanlarda yaşanan yükseliş sonrası Temmuz'da 6,80 TL seviyesindeyken, şimdilerde 7,80 TL seviyelerine yükseldi. Bu nedenle sektör temsilcileri, ağustos ayı tarifesinin aynen devam edeceğini öngörüyordu.

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