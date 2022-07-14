Tüketiciye önemli uyarı Ürünün birim fiyatı dikkate alınmalı

Ambalajlı ürünlerde gramaj oyunlarına gidilmesi tepkiyle karşılanıyor. İlgili makamları bu hileleri önlemeye çağıran tüketici derneklerinin yöneticileri her platformda “Dar ve orta gelirliler tedbirli olmalılar. Fiyat karşılaştırmaları yapmadan ürün satın almamalılar” ifadelerini kullanıyorlar.

Aman dikkat

Mardin Tüketici Koruma ve Bilgilendirme Derneği Genel Başkanı Musa Öztürk de konuyla ilgili şunları kaydediyor: “Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle paketlenmiş ürünlerin birçoğunda gramaj veya miktarların farklılaştırıldığı gözlemlenmektedir. Artan fiyatlardan ötürü satışlarda gerileme gören üreticiler ve satıcılar, temizlik ile hijyen başta olmak üzere paketlenmiş ürünleri gramaj ya da miktarları azaltarak satışa sunmaktadırlar. Şu hakikat ki yanıltıcı ambalajlama yapanlara idari yaptırım uygulanmaktadır. 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme gereğince gramajı veya miktarı azaltılan ürünün ambalajının öncekinden farklı olması gerekmektedir.

Karşılaştırma yapılmalı

Ürün miktarını azalttığı için ambalajını ve fiyatını değiştiren de değiştirmeyen de var. Her iki durumda da düzenlemeye uygun olsun olmasın alışveriş esnasında tüketicinin fiyat kıyaslaması yapabilmesi zordur. Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi (d) bendine göre ürün etiketlerinde birim fiyatın belirtilmesi zorunludur. Bu nedenle tüketicinin hesaplı alışveriş yapabilmesi ve gramaj, miktar farklılıklarına aldanmaması için etiketlerdeki birim fiyatı dikkate alması gerekmektedir. Fiyat ve ürün karşılaştırmaları yapması şarttır.”