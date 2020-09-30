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Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik, keçi sütünde "aracı sorununa" dikkati çekti:
Ekonomi

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, keçi sütünde "aracı sorununa" dikkati çekti:

"Keçi sütünün litresinin tüketiciye 11-12 liraya satıldığını görüyoruz. Üreticide 3,5-4 lira olan bir fiyat, nasıl 11-12 liraya çıkar anlamak mümkün değil" - "Aracı kalktığında, üretici doğrudan tüketiciye keçi sütünü sattığında litre fiyatı 8-9 lira oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:55:53 -
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, keçi sütünde "aracı sorununa" dikkati çekti:

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticide 3,5-4 lira olan bir litre keçi sütünün tüketiciye 11-12 liraya satıldığını belirterek, "Aracı kalktığında, üretici doğrudan tüketiciye keçi sütünü sattığında litre fiyatı 8-9 lira oluyor." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı açıklamada, sütte yeterli üretimin olduğunu ve inek sütünde üretici sanayici entegrasyonunda belli bir disiplinin sağlandığını belirtti.

Koyun ve keçi sütünde üretici fiyatlarının inek sütüne göre yüksek olduğuna işaret eden Çelik, üretilen ürünün pazarlanmasında sorunlar olduğunu vurguladı.Çelik, "Keçi sütünün litresinin tüketiciye 11-12 liraya satıldığını görüyoruz. Üreticide 3,5-4 lira olan bir fiyat, nasıl 11-12 liraya çıkar anlamak mümkün değil. Aracı kalktığında, üretici doğrudan tüketiciye keçi sütünü sattığında, litre fiyatı 8-9 lira oluyor. Hem üretici hem tüketici kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici maliyetlerinin yüksekliğinin ayrı bir sorun kaynağı olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkta en önemli maliyet olan hayvan yemi fiyatları ortalama girdi fiyatlarının üzerinde artıyor. Maliyetlerle mücadele eden yetiştiricimiz, ürününü pazarlayamadığında büyük bir sıkıntıya giriyor. 2019'da koyun sütü üretimimiz 1,5 milyon tonu aştı. Ülkemiz Çin'i de geride bırakarak koyun sütünde dünya 1. oldu. Keçi sütü üretimimiz de 577 bin tonla 600 bin ton sınırına dayandı. Keçi sütünde dünya 6.'sıyız. Üretimde de talepte de bir sorun yok. Son yıllarda halkımızda keçi ve koyun sütüne yönelik büyük bir ilgi var. Sorun pazarlamada, tüketiciye ulaşmada."


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