Tuba Torun kimdir? CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun nereli ne iş yapıyor?

Aykut Erdoğdu eşi kimdir? Aykut Erdoğdu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun 12 Haziran 2022 tarihinde evlendi. Aykut Erdoğdu'nun ilk eşinden bir çocuğu bulunuyor.

Tuba Torun kimdir?

1987 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Tuba Torun İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Özellikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları üzerine çalışmalar yapmakta olan Tuba Torun, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı ve Sosyal Haklar Derneği Çocuk Hak İhlalleri Koordinatörüdür. Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk hakları koordinatörü olan Torun, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir.

Aykut Erdoğdu kimdir?

Aykut Erdoğdu 1972 yılında Kars'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde "Kamu Politikaları ve Yönetimi" üzerine yaptı.

2005 yılında ABD İç Denetçiler Enstitüsü’nden Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi unvanı aldı. Ayrıca Hazine müsteşarlığındaki görevi sırasında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin başdenetçisi olarak görev yaptı.

Erdoğdu, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Komisyon’da partisinin Grup sözcülüğü görevlerini yürüttü. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası oluşturulan CHP Kriz Masası’nın Başkanlığı’na getirildi. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi fakat 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.