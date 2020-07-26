TSK'nın paylaştığı Anıtkabir fotoğrafını Ayasofya'ya bir cevap olarak yorumladılar

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin tekrar ibadete açılmasına Yunanlılardan daha fazla tepki gösteren ve hilafete bir haçlı kadar düşman olan içimizdeki hazımsılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İnstagram hesabından paylaştığı Anıtkabir fotoğrafı üzerinden Türkiye'yi karıştırmak için kolları sıvadı.

TSK'nın paylaştığı fotoğrafı hilafet ve Ayasofya'ya bir cevapmış gibi yansıtıp ortalığı ayağa kaldırmak isteyen karanlık zihniyet, "Atatürk’e ‘lanetler’ okunurken TSK’dan dikkat çeken ‘Anıtkabir’ paylaşımı!" diyerek servis etti.

Yıllar önce ordu göreve pankartları taşıyan zihniyet TSK'nın paylaştığı sıradan bir fotoğraf üzerinden algı operasyonu yürüttü.

Konuyla ilgili Tele1 ve abc gibi sitelerin paylaştığı haber şöyle:

Atatürk’e ‘lanetler’ okunurken TSK’dan dikkat çeken ‘Anıtkabir’ paylaşımı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’daki ilk cuma hutbesinde “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözlerine siyasetçi, tarihçi ve ilahiyatçılardan tepki gelirken bir dikkat çeken paylaşım da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden geldi.