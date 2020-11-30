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Aktüel TSK'den Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği
Aktüel

TSK'den Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği

Mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha ile patlayıcı madde keşif ve imha timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP temizliği yapıp Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:30:39 -
TSK'den Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından mayın/EYP temizliği yapılıp Azerbaycan ordusuna eğitim desteği verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."

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