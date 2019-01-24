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TSK, Suriye'nin kuzeyini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri obüslerle, Suriye'nin Tel Fırat bölgesindeki teröristlere ait 12 mevziyi vurdu.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:34
TSK, Suriye'nin kuzeyini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesi yakınlarındaki Şeyh İsa ve Harbil köylerini işgal eden YPG/PKK hedeflerini obüslerle hedef aldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesine bağlı Şeyh İsa köyü ile Mare ilçesine bağlı güneydeki Harbil köyündeki örgüt hedeflerine yönelik 12 obüs atışı yaptı.

TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesine yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik dün 5 obüs atışı yapmıştı.

Tel Rıfat'ın durumu

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgalinde yer alıyor. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:34
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