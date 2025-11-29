  • İSTANBUL
Dünya

Trump’tan: Biden’ın "autopen" ile imzalanan tüm kararnameleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan: Biden’ın "autopen" ile imzalanan tüm kararnameleri iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden yönetiminde yaklaşık yüzde 92'sinin autopen (imza cihazı) ile imzalandığını iddia ettiği tüm başkanlık kararnamelerini ve diğer belgeleri iptal ettiğini duyurdu. Trump, bu eylemin Başkan'ın açık onayı olmadan yasa dışı yapıldığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’ın başkanlığı döneminde imzalanan kararnameleri hedef alarak önemli bir adım attı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Biden tarafından bizzat imzalanmadığı ve autopen cihazıyla onaylandığı iddia edilen tüm başkanlık kararnamelerinin iptal edildiğini duyurdu.

Trump, mesajında “Uykucu Joe Biden tarafından autopen ile imzalanan tüm Başkanlık Kararnameleri ve diğer belgeler bundan böyle geçersizdir ve hiçbir hukuki etkisi yoktur.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın açık onayı olmadan autopen kullanılamaz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında sert bir dil kullanan Trump, “Radikal Sol Manyakların” Biden’ın iradesi dışında hareket ettiğini öne sürdü.

Autopen’i kullanan kişilerin yasa dışı işlem yaptığını savunan Trump, Biden’ın bu süreçte doğrudan rol oynadığını söylemesi halinde “yalan beyanda bulunmaktan yargılanacağını” iddia etti.

AUTOPEN NEDİR?

Autopen, yoğun programlar nedeniyle resmî belgeleri tek tek imzalayamayan üst düzey devlet yetkililerinin imza süreçlerinde kullanılan bir cihazdır.

Yetkilinin gerçek imzasının şablonunu kullanarak kalemle kağıda birebir imza atabilen autopen, ABD’de başkanlar tarafından da uzun yıllardır vakit kazandırmak amacıyla tercih ediliyor.

 

