Trump'ın dezenfektan önerisi alay konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etme fikri sosyal medyada alay konusu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi. Trump'ın bu önerisi Twitter'da alay konusu oldu.
Trump, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi.
Trump'ın bu önerisi Twitter'da alay konusu oldu.