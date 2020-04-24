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Dünya

Trump'ın dezenfektan önerisi alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etme fikri sosyal medyada alay konusu oldu.

2020-04-24 17:41:00 -
Trump'ın dezenfektan önerisi alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi. Trump'ın bu önerisi Twitter'da alay konusu oldu.

Trump, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi.

Trump'ın bu önerisi Twitter'da alay konusu oldu.


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