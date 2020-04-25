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Dünya

Trump'ın beyin yakan önerisi sonrası halkı uyardı: Lütfen çamaşır suyu içmeyin

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi" açıklaması dünya gündemine oturdu. Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Biden halka çağrı yaparak "Lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

2020-04-25 10:52:00 -
Trump'ın beyin yakan önerisi sonrası halkı uyardı: Lütfen çamaşır suyu içmeyin

ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında gündemi değerlendirmişti. Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önermişti.

ABD’yi sarsan bu açıklama sonrası ülkenin en büyük dezenfektan ürünlerinden Lysol ve Dettol'ü bünyesinde barından RB adlı şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın dünkü sözlerinin ardından dezenfektan enjektesine ilişkin çok sayıda soru geldiği aktarıldı. Bunun üzerine şirketler devreye girip ABD halkını uyardı.

Bu olaylar ışığında ABD’de Kasım 2020’de yapılacak seçimde Trump’ın rakibi Demokrat Joe Biden’dan da bir açıklama geldi. Biden, Trump’ın bu şaşkınlığa yol açan sözlerine "Bunu söylemem gerektiğine inanamıyorum ama lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

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Yorumlar

dr gökhan çelik kvc

REİSTEN ÖNCE AK PARTİDEN ÖNCE NETFLİX TWİTTER FACEBOOK WHATSUP MI VARDI? YOOOOOKK TU.İNTERNET DESEN SADECE KAHVANELERDE VARDI EVİNİZE KADAR ODANIZA KADAR SOKTUK İNTERNETİ.AKILLI CEP TELEFONU MU VAR DI? O DA YOKTU. SİZE SUNULAN ŞU NİMETLERİ İLİM VE BİLİM İÇİN KULLANIN DİYE REİSİMİZ HERŞEYİ YAPTI.AMA SİZ CEHAPELİ İSTEMEZUKCULERR VARSA YOKSA SAPKINCA ŞEYLER İÇİN KULLANIN.GETİRDİĞİMİZ GİBİ YASAKLAMASINIDA BİLİRİZ
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Kemalin Askeri

Bu ve bunun gibiler en egitimsiz, egitimsiz oldugu icin de asiri dindar olan secmenin oylariyla iktidara geliyor, hem kendilerini hem de ulkelerini rezil ediyorlar. Bunlar karsilarindaki plotter'dan okumadiklari surece hep boyle sacmalarlar. Sokrates bosuna toplumun bilgili ve erdemli kişilerce yönetilmesi gerektiğini savunmamis.
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