  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Dünya

Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarını belirtti ve saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu. Bu açıklama sonrası altı fiyatları yükselişe geçerken brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, görüşmeler sonuçlanana kadar enerji altyapısına düzenlenecek saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararının ardından yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu.

Trump’ın açıklamalrı öncesi sabah 4 bin 152 dolara kadar gerileyen ons altın, açıklama sonrası 4 bin 461 dolara çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Dünya yi deliler idare ediyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23