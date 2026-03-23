Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarını belirtti ve saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu. Bu açıklama sonrası altı fiyatları yükselişe geçerken brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıyı 5 gün erteleme kararının ardından yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu.
Trump’ın açıklamalrı öncesi sabah 4 bin 152 dolara kadar gerileyen ons altın, açıklama sonrası 4 bin 461 dolara çıktı.