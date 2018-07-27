TRT muhabirini karakoldan Fatih Terim kurtardı

Galatasaray futbol takımı Tunus takımlarından Club Africain ile oynayacağı özel hazırlık müsabakası için Tunus'a hareket etti. TRT muhabiri Volkan Kılıç'da sarı kırmızılı kafileyi takip etmek amacı ile Tunus'un yolunu tuttu ancak başına talihsiz bir olay geldi.



Galatasaray özel hazırlık maçı amacı ile Tunus'a hareket etti. Galatasaray kafilesi ile birlikte Tunus'a hareket eden TRT muhabiri Volkan Kılıç'ın başına ise talihsiz bir olay geldi. Volkan Kılıç, Club Africain ve Galatasaray takımları arasında oynanacak mücadele için gittiği Tunus'da soluğu karakolda aldı. Volkan Kılıç sosyal medya hesabından yaşananları aktardı.



İŞTE O ANLAR;



''Tunus'ta başımıza inanılmaz bir olay geldi. Akşam bağlantı yapacağımız zaman bir anda yanımıza silahlı adamlar geldi. Yasak yerde çekim yapıyormuşuz. Karakola gittik. Az önce çıktık. Türk televizyonu, maçtır Galatasaray'dır derken Fatih hoca ile olan fotoğrafımı gösterdim. Meğer olay bu kadar basitmiş. Polisler Fatih Terim ile fotoğramı görünce ooo Terim demeye başladılar. Olay çay ikramıyla sona erdi. Teşekkürler hocam.''



