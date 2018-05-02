Trabzonspor'dan transfer bombası! Çaykur Rizeli Braian Samudio...

Burak Yılmaz’ın Başakşehir’e gitmesinden sonra yerini kimin alacağı Trabzonspor’da bir numaralı gündem maddesi… Özkan Sümer’in elinde bulunan 100 kişilik isim listesinden birisine bordo-mavili formanın giydirileceği konuşuluyor. Ayrıca Rizespor’u Süper Lige taşıyan Braian Samudio’nun da gündemde olduğu iddia ediliyor. Asıl iddia ise Sümer’in alt liglerden genç bir oyuncuyu getirip, Trabzonspor’un yeni forveti yapacağı iddiası var. Bu ismin Menemen’den Samed Kaya olduğu da yine dedikodu şeklinde dolaşıyor.

Burak Yılmaz, Almanya'da doktora gitti

Öte yandan gelecek sezon Başakşehir’de oynamaya hazırlanan Burak Yılmaz tekrarlayan fıtığının tedavisi için soluğu Almanya’da aldı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Trabzonspor’un ve milli takımın eski doktoru Ufuk Şentürk’ü muayene olan Burak’ın, ameliyat olmasının gerektiği ortaya çıktı. Doktor Şentürk, “Burak Yılmaz tedavisi için Berlin’de. İyileşmesi için en iyisini yapacağız’’ ifadelerini kullandı.