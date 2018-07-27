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Trabzonspor'dan Joseph Minala bombası!

Trabzonspor İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Joseph Minala'ya kanca attı.

27 Temmuz 2018 Cuma 03:06
Trabzonspor'dan Joseph Minala bombası!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi. Bordo mavili ekip son olarak Salernitana forma giyen bonservisi Serie A ekiplerinden Lazio'da olan Joseph Minala'ya kanca attı. Orta saha ve ön libero özelliğide olan Minala'nın Lazio ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 03:06
  1. Trabzonspor
  2. Joseph Minala
  3. Lazio
  4. Salernitana

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