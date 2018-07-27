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Trabzonspor'dan Hutchinson bombası!

Teknik direktör Karaman, Beşiktaş ile anlaşamayan Atiba Hutchinson’ın mutlaka transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen Trabzonspor'da yönetim, Atiba'ya 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:40
Trabzonspor'dan Hutchinson bombası!

Geçtiğimiz günlerde menacerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerilen Atiba Hutchinson’a teknik heyet ve yönetimden onay çıktı.
 
Okay Yokuşlu’nun boşluğunu ancak Atiba gibi bir ismin doldurabileceğini belirten Karaman, Kanadalı yıldızın mutlaka transfer edilmesini istedi.
 
35 yaşındaki futbolcunun maliyetini araştıran Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ise şartların büyük bir ölçüde uyuşacağını öğrendi. Bu nedenle menacerler vasıtasıyla tecrübeli oyuncuya bir senelik kontrat ileten Trabzonspor yönetimi beklemeye geçti.
 
Önceliği Beşiktaş

Beşiktaş ile anlaşamayan ve şu anda serbest statüde bulunan Atiba da Trabzonspor’un ilgisine sıcak bakıyor. Ancak Kanadalı futbolcunun, 2 senelik sözleşme istediği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in ise başarılı oyuncuya 1+1 yıllık bir öneri sunduğu kaydedildi.
 
Her şeye rağmen önceliğini Beşiktaş’a veren ve Siyah-Beyazlılar’dan gelecek son bir teklifi bekleyen Atiba, bu süreçte Trabzonspor’la da pazarlıklarına devam edecek. (Fanatik)
 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:40
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