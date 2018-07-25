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Trabzonspor'dan Atiba bombası!

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı futbolcu Atiba menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:45
Trabzonspor'dan Atiba bombası!

KUCKA İÇİN TRANSFER TEKLİFİ VAR!

Bordo-mavililerin, Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve yılllık 2 milyon 250 bin euro maaş ödediği Juraj Kucka'ya transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Kadroda yüksek maaş alan isimlerle vedalaşmayı düşünen Trabzonspor'da Kucka'ya gelen teklifin ardından yönetimin nasıl bir karar vereceği merakla beklenmeye başlandı.

TRABZONSPOR'A ATIBA ÖNERİSİ!

Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Kucka'ya gelen teklifi düşünürken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Sözleşmesi biten ve Beşiktaş ile anlaşamayan Atiba Hutchinson, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

Kucka ile ilgili henüz net bir karar vermeyen Trabzonspor, Atiba'nın transferini, Slovak futbolcunun durumuna göre değerlendirecek. Bu yaz Kucka ile yolların ayrılmasına karar verilmesi halinde, Atiba ile masaya oturulacak.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:45
  1. Trabzonspor
  2. Atiba Hutchinson
  3. Beşiktaş

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