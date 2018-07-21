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Trabzonspor'da hırsızlık şoku! Çalındı

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bordo-mavili kulübe ait olduğu tespit edilen resmi karar defterinin kulüp arşivinden çalındığı açıklandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:25
Trabzonspor'da hırsızlık şoku! Çalındı

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ve bordo-mavili kulübe ait olduğu tespit edilen resmi karar defteri, kayıt ve belgelere ilişkin açıklamada bulundu.

Sağıroğlu, şunları söyledi: “Trabzonsporumuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair hemen iç soruşturma başlattık. Ayrıca bu defter, kayıt ve belgeleri çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında cezai şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur. Tarihi belgelerimizin geri alınmasına yönelik adli sürecin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:25
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