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Trabzonspor'a büyük şok! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Onur Kıvrak sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

17 Nisan 2018 Salı 13:20
Trabzonspor'a büyük şok! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, Osmanlıspor maçında futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ameliyat geçiren milli kalecinin bordo-mavili kulüp için yaptığı fedakarlık, futbol kariyerini bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. 

Daha önce sağ ve sol dizlerinde yaşadığı çapraz bağ kopmaları nedeniyle iki kez uzun süreli sahalardan uzak kalan Onur'un yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlaması milli kaleciyi ciddi sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Tecrübeli kaleci, ligin bitimine 5 hafta kala sezonu kapattı. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:20
  1. Trabzonspor
  2. Onur Kıvrak
  3. Osmanlıspor
  4. Süper Lig

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