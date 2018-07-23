Trabzonspor'a bedavaya geliyor! Everton'dan David Henen...
Trabzonspor bonservisi elinde olan David Henen'i transfer etmek için girişimlere başladı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 03:51
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdüren Trabzonspor Everton'da sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek için girişimlere başladı. Son olarak Everton'un U 23 takımda boy gösteren Belçikalı genç oyuncu 4 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Öte yandan Standart Ligie'nin de Benen'e talip olduğu öğrenildi.
David Benen kariyerinde Fleetwood Town ve Olimpiakos takımlarıda da forma giydi.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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