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Trabzonspor, Osmanlı deplasmanına çıkıyor

Avrupa kupalarının hedefleyen Trabzonspor, bugün saat 20:00'da küme düşme hattında bulunan Osmanlıspor'a konuk olacak.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:27
Trabzonspor, Osmanlı deplasmanına çıkıyor

Ligde geçen hafta sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini elde edip moral bulan bordo-mavililer, Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde, kart cezalısı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Castillo, bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi ise, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren Mehmet Batdal'ın durumu ise maç günü belli olacak. 

OSMANLISPOR - TRABZONSPOR

STAT: Osmanlı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Musa, Lumanza, Serdar, Regattin, Umar, Cikalleshi.
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

TRABZONSPOR: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Bero, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, N'Doye.
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:27
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