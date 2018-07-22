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Trabzonspor, futbolcuyu KAP'a bildirdi!

Süper Lig'in Karadeniz ekibi Trabzonspor, Fabian Castillo'nun satışı için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:49
Trabzonspor, futbolcuyu KAP'a bildirdi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Fabian Castillo'nun transferi için Meksika ekibi Tijuana ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:49
  1. Trabzonspor
  2. Fabian Castillo
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