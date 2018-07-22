Trabzonspor, futbolcuyu KAP'a bildirdi!
Süper Lig'in Karadeniz ekibi Trabzonspor, Fabian Castillo'nun satışı için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.22 Temmuz 2018 Pazar 16:49
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Fabian Castillo'nun transferi için Meksika ekibi Tijuana ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla.
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