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Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası başladı

- Artvin'de düzenlenen turnuvaya 54 takım katılıyor

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:24
Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası başladı


ARTVİN (AA) - Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası, Artvin'de başladı.

Artvin'in Borçka ve Hopa ilçelerinde 5 Temmuz'a kadar sürecek ve 11, 12, 13 ile 14 yaş altı kategorilerinde 23 Trabzonspor futbol okulundan 54 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuva öncesinde Borçka İlçe Stadı'nda açılış töreni düzenlendi.

Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, bazı kurum müdürleri, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Trabzonspor Borçka Futbol Okulunun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türker, yaptığı açıklamada, "İstedik ki ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimiz burada futbolun keyfine varırken, doğal ve turistlik güzelliklerimizi de gezip görsün. Tüm spor tesislerimizi çocuklarımızın hizmetine sunduk. İmkanlarımız dahilinde en iyisini yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Borçka'nın bireysel sporlarda Türkiye ve Avrupa şampiyonları çıkaran bir ilçe olduğunu kaydeden Hasan Hüsnü Türker, "Borçka, bir spor şehri. Buradaki turnuvada boy gösterecek çocuklarımızın gelecekte Trabzonspor'a ve Türk futboluna en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan 23 Trabzonspor Futbol Okulundan 54 takımın katıldığını dile getiren Türker, "Toplam 627 sporcu evladımızın 118 karşılaşmasına şahitlik edeceğiz. Bu turnuvanın asıl amacı, Trabzonspor Futbol Okullarının bir araya gelerek Trabzonspor sevgisi ve spor ruhunun geliştirilmesi, hem de kardeşlik bağlarının güçlendirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, turnuva sayesinde çocukların sporla kaynaştığını belirtti.

Borçka'da böyle bir turnuvanın yapılmasından son derece mutlu olduğunu ifade eden Sümer, şunları kaydetti:

"Çocuklar bazında futbolu sportif başarı doğrultusunda bir araç olarak görmek yanlışından kurtulalım. Bir araştırmaya göre futbol, çocuk gelişiminde kişilik, sosyal, kültürel gelişimin yanında girişimcilik ve yaratıcılık yönünde de takım sporlarında bir numara. Ne yazık ki ülkemizde futbol bu değerine ulaşabilmiş değil. Buradaki etkinlik ülkemizdeki çok nadir etkinliklerden biri. Burada Trabzonspor olarak ulusal manada da bir örnek olmak istiyoruz. Burada çok güzel bir enerji var. Bu enerjiyi doğru yönetmek ayrı bir kabiliyet, buna ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu çocukları sadece eğlendirmek noktasında bir organizasyon tertip etmiş oluruz. Bu bakımdan da daha sorumlu ve bilinçli yaklaşma önerisinde bulunuyorum. Çocuklar doldurulacak vazo değil, tutuşturulacak ateştir."

Törende, Artvin Livane Mehter Takımı ile Borçka Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere plaket verildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:24
  1. Artvin
  2. Özkan Sümer
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası

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