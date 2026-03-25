Trabzon'da fındık fabrikası yandı
Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir fındık fabrikasının deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, yangının depo bölümünden başladığına ilişkin bilgi edindiklerini söyledi. Olay yerinde yangına müdahale çalışmalarını takip ettiklerini belirten Bilgin, çalışanların tahliye edildiğini, dumandan etkilenen 3 kişinin tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldığını ifade etti.
Öte yandan fabrika çevresindeki binaların da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği belirtildi.