"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli roket motorunun üretildiği atölyeye giderek incelemelerde bulundu. Varank burada, savunma sanayii alanındaki katkılarıyla gündemden düşmeyen Selçuk Bayraktar ve yanındakilerle birlikte roket motorunu da arkasına alarak fotoğraf çektirdi.

Yorum gecikmedi

Fotoğrafta bulunan 6 kişi, gülümseyip kollarını önünde birleştirerek objektife poz verdi. "Türkiye'yi Ay'a taşıyacak yerli roket motoru görüntülendi." notuyla paylaşılan karedeki bir detay ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Canım Varank, tombişlikten kolları saramamış :)" yazdı.

"Kilodan değil, ceketten"

Mustafa Varank'tan bu yoruma yanıt ise esprili bir yanıt geldi. Takipçisinin yorumunu alıntılayan Bakan, "Kilodan değil, ceketten o" yazarak mesajını emoji ile bitirdi.