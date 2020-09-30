  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tokat'ta 18 jeotermal saha ihale edilecek
Ekonomi

Tokat'ta 18 jeotermal saha ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:15:41 -
Tokat'ta 18 jeotermal saha ihale edilecek

İSTANBUL (AA) - Tokat'ta 18 jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkıldı.

Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tokat'ın Merkez, Sulusaray, Zile, Niksar, Erbaa, ve Turhal ilçelerinde bulunan 18 jeotermal kaynak sahası arama ruhsatı verilmek amacıyla açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 138 hektar ile 5 bin hektar arasında değişen sahaların ihaleleri Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda 15 ve 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı

Kuruluş Osman'da yeni sezonda rol alacak olan Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini açıkladı.
Gündem

"Azerbaycan'a asker gönderilecek mi?" Türkiye'den flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendisine yöneltilen "Türkiye, Azerbaycan'a asker gönderecek mi?" sorusuna cevap verdi.
Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı
Dünya

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda çağrı yaptı. 'Durumlar endişe verici' diyen Gorbaçov, Malta ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay