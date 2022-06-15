Tohum Sanayicileri ve Üreticileri: 7 bin yıllık buğday tohumu olmaz

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gencer, iddia edilenin aksine Türk tohumculuğunun dünya çapında önemli bir yere sahip olduğunu belirti. Gencer, radikal Ar-Ge destekleri verilmesi halinde sektörün dünyada ilk 5 arasına girebileceğini söyledi.

TSÜAB Başkanı Gencer, buğday ve tohumculukla ilgili oluşan bazı algılarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, bilim insanlarıyla birlikte toplantı düzenledi. Toplantıya Selçuk Üniversitesinden Prof.Dr. Ahmet Selçuk Bağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Prof.Dr. Fahri Altay ile İstinye Üniversitesinden Prof.Dr. Hamit Köksel katıldı.

Sektöre yönelik genel bir değerlendirme yapan Yıldıray Gencer, Türkiye’nin dünya ile yarışacak seviyede tohumculuk sektörüne sahip olduğunu bildirdi. Alkışlanması gereken sektörün dışa bağımlı gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Gencer, bunun tohumculuğun gelişmesini istemeyen bazı çevreler tarafından bilinçli olarak yayıldığını öne sürdü. Dünya tohum ticaretinin 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydederken, radikal Ar-Ge desteği verilmesi halinde Türkiye’nin bu pazarda ilk 5 içine girebileceğini aktardı.

Yağışlar iyi ama buğday rekoltesi belli olmaz

Toplantıya katılan bilim insanları ve TSÜAB Başkanı Yıldıray Gencer, bu yıl yağışların iyi gitmesine rağmen, bunun hububat hasadına nasıl yansıyacağının henüz netleşmediğini kaydettiler. Katılımcılar, aşırı yağış sebebiyle bazı bölgelerde verimin düşebileceğini buna karşılık Trakya ve İç Anadolu gibi bölgelerde ise verim artışı beklenebileceğini paylaştılar.

Tohumun 7 bin yıl yaşaması mümkün değil

Bir arkeolojik kazıda bulunan 7 bin yıllık buğday tohumunun çoğaltılıp satıldığına ilişkin haberleri değerlendiren Prof. Dr. Fahri Altay, bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını söyledi. Altay, bir tohumun laboratuvar koşullarında bile en fazla 20 yıl yaşayabileceğini kaydetti.

Prof.Dr. Ahmet Bağcı, ata tohumu yerine yerel tohum ifadesinin daha doğru olduğunu vurgularken, Türkiye’nin tamamında bu tohumların kullanılması halinde yıllık 18 milyon ton olan buğday rekoltesinin, 4 milyon tona kadar düşeceği uyarısında bulunu.

Prof.Dr. Hamit Köksel ise buğdayla ilgili yapılan spekülasyonların sektörün gelişmesini engellediğinin altını çizdi ve “Ben Sibirya’da Rusya için buğday araştırması yapıyorum. Biz mavi, siyah renkli buğday gibi yüksek besin değerli ürün yerine başka konuları tartışıyoruz” dedi.