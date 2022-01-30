Yerli otomobil rüyasına adım adım yaklaşılıyor. Vatandaşlar ise TOGG seri üretiminin ne zaman olacağını, satışların ne zaman başlayacağını araştırıyor.

TOGG seri üretime ne zaman başlayacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını belirtti. Karakaş, "Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım’da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Deneme üretimlerine ağustosun başında başlayabilmemiz için, haziranda buradaki tesisin, ekipmanın, alt yapısının kurulmuş olması lazım. Önce istasyonlar teker teker ve birleşerek devreye alınıyor. Haziranda da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binanın kaba inşaatının tamamlanması gerekiyor. Bunların hepsi planlandığı şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an yok. Tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023’ün ilk çeyreğinde süreç tamamlandıktan sonra, akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız” dedi.