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Otomotiv TOGG lansmanı dünyada büyük yankı uyandırdı: 'TeknoTürkler geliyor'
Otomotiv

TOGG lansmanı dünyada büyük yankı uyandırdı: 'TeknoTürkler geliyor'

TOGG'un ABD'de dünya lansmanına çıkmasının ardından Yabancı basında otomobil uzmanları TOGG ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. En dikkat çekici yorum ise 'TeknoTürkler' oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 07:46:00 -
TOGG lansmanı dünyada büyük yankı uyandırdı: 'TeknoTürkler geliyor'

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES), ilk defa uluslararası arenada boy gösteren TOGG, dünya otomotiv sektöründen büyük beğeni topladı. Fuar boyunca hem yabancı basın hem de küresel otomotiv devleri TOGG’u hayranlıkla izledi. Ancak Türkiye’de bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya trolleri “Fuarda görülen otomobil bu hâliyle yollara çıkmayacak” şeklinde bilinçsizce yorumlarda bulundu.

Türkiye’nin mega projelerine çamur atmayı görev bilen bu kesimlerin, küresel otomotiv sektöründen bihaber olduğu da ortaya çıkmış oldu. TOGG tarafından bu tür haberler ve yorumlarla ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmazken sektör temsilcileri “Bu tür organizasyonlarda ‘vizyon otomobilleri’ sergilenir, bu da markanın gelecek planları hakkında insanlara öngörü sağlar. Birçok marka uzay çağı tarzı otomobillerini bu fuarda sergiledi, ama hiçbir ülkeden ‘Bu araç böyle yola çıkmayacak’ şeklinde yorumlar gelmedi” diyerek, yapılan yorumlara cevap vermiş oldu.

Yeni bir çağ açacak

TOGG’un dünya sahnesine ilk adımı, yabancılar tarafından ‘TEKNOTÜRKLER’ geliyor diye yorumlandı. Otomotiv dünyasının önemli isimleri TOGG gördükten sonra “Bu tür işleri Çinlilerden beklerdik. Pandemiye rağmen Türkler bizleri çok şaşırttı. Bir Apple ve Samsung’un son teknolojik ürünü gibi görünüyor. TOGG dünya otomotiv sektöründe yeni bir çağ başlatacağa benziyor” gibi yorumlar yapıldı.

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