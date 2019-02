Togar: “31 Mart beka meselesi”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, 31 Mart seçiminin, bir yerel seçimden çok beka meselesi olduğunu herkesin çok iyi anladığını söyledi.

Yoğun seçim çalışmaları içinde gönül sohbetlerine ayrı bir yer ayıran Hasan Togar, “Cumhur İttifakı’nın birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde Tekkeköy’ün her evinde, her köşesinde, her mahallesinde milli bir şuur oluştu. Bu artık bir yerel seçimden çok beka meselesi olduğunu herkes çok iyi anladı” dedi.

Yerel seçim sonuçlarının ülkenin geleceği açısından ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Hasan Togar, “Vatandaşlarımız artık her şeyin farkında. Evlere, mahallelere, ailelere yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde bu ayrımı fark ettik. Ülkemizin refahını gelişmişliğini engellemek için şimdide yerel seçimlerden yararlanmaya çalışıyorlar. Bizlerde vatandaşlarımızda herkes gibi bunun çok iyi farkındayız. AK Parti belediyeciliği her alanda farkını kanıtladı. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışını kendimize düstur edindik. Türkiye’nin dört bir yanındaki AK Parti belediyeleri gibi Tekkeköy’de de değişimi hizmeti AK Parti ile birlikte yaşadık” diye konuştu.

İlçenin dört bir yanında rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında önemli projelerin hayata geçirdiklerine değinen Togar, şunları söyledi:

“Sosyal tesisler, parklar, konakların yanında özellikle gençlere yönelik önemli yatırımları hayata geçirmeyi başardık. Balcalı ve Başköy Mahallelerimize suni çim halı saha yaparak gençlerimizin kullanımına sunduk. Belediyemize ait arsayı Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze devrederek Tekkeköy Gençlik Merkezinin yapılmasını sağladık. Gençlerimizin ve sporla uğraşan vatandaşlarımızın her mevsim spor yapabilecekleri Gökçe Karaoğlan Kapalı Spor Salonumuzu kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunduk. İlçemizdeki okul sayısını dört kat arttırdık. Tekkeköy Spor Kulübümüzde bin beş yüze yakın lisanslı sporcumuza ve gençlerimize her türlü imkanı sağladık. Gençler için yapılması gereken ne varsa daha fazlasını yapabilmek için birlikte istişarelerle talepleri topluyoruz ve yeni projelerimi planlamaya devam ediyoruz. Gençlerimizin, sporcularımızın ve futbolcularımızın beklediği stat projemizin çalışmaları tamamlandı. Bu yıl içerisinde Tekkeköy ilçe stadyumumuzu tamamlayarak hizmete sunacağız. Gençlerimize ve sporcularımıza her türlü imkanı sunacak stadyumumuz ile takımımızda önemli başarılar göstereceğine inancımız tamdır.”