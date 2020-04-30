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Aktüel

Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:04:00 -
Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı

İSTANBUL (AA) - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, şirketin 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olan üretime ara verme süresini 11 Mayıs 2020'ye kadar uzattı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin en son 15 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada Koronavirüs (Covid-19) etkileri çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 4 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya bildirilmiş olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır." denildi.


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