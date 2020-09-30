TMSF’nin devraldığı şirketler yüzde 50 büyüdü

Akit Ekonomi

Bünyesinde bulunan 810 şirketi atağa kaldıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ülke ekonomisine güç katıyor. Fon, gelirlerine gelir eklediği şirketlerle hem üretimi ve ihracatı hem de refah ile kalkınmayı arttırıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından içi boşaltılan firmaları başarılı bir şekilde yönettiklerini belirtti. Gülal, “Fon idaresinde olan firmalar giderek güçleniyor. Öyle ki bunların aktif toplamı 63.4 milyar lirayı geçti” açıklamasında bulundu.

Ekonomiye önemli katkı

Gülal, ayrıca “Bize milletimizce emanet edilen şirketleri devraldığımız günden bu yana aktif olarak yüzde 50 büyüttük” dedi. Naksan Holding’den örnek veren Gülal, “Gruba ait şirketleri kayyımlarımızla çalıştırdık ve ekonomiye değer katar hale getirdik” ifadesini kullandı. Holdinge ait Naksan Plastik, Royal Halı gibi önemli firmalarının ihalesini yapmak için düğmeye bastıklarını anlatan Gülal, şöyle devam etti: “Naksan, içi boşaltılmış bir gruptu. Biz devraldığımızda burası aktif olarak 8.4 milyar lira seviyesindeydi. Şu anda bu rakam 12.6 milyar lira seviyesinde. Burası hemen hemen yüzde 50 seviyesinde büyüdü. Evet, Naksan aktif olarak büyüyor ama borçlarını ödeyemediği için öz kaynakları eriyor. Dolayısıyla şu anda elimizde negatif bir öz kaynağa sahip bir grubumuz var.”

Geri sayım başladı

Satışa sunulacak şirketlerin durumlarına da değinen Gülal, şunları kaydetti: “Biz Naksan Plastik’in ihalesini 20 Ekim itibarıyla yapacağız. Yerli ve yabancı birçok yatırımcı bu şirketle ilgileniyor. Net olarak ifade edeyim, Naksan Plastik’i 1.2 milyar lira muammen bedelle ihaleye çıkaracağız. Bu firmanın bankalara borcu ise yaklaşık 400 milyon dolar. Yani ihale bedelinin tamamı dahi bankalara olan borcu kapatmıyor. Mevcut finansal portreyi herkesin bilmesinde yarar var. Royal Halı’nın da ayın 6’sı itibarıyla ihalesi olacak. Bu şirketimizde 692 çalışanımız var. Nakpilsa’yı 315 milyon lira olarak ihaleye çıkardık, Royal Halı’yı ise 353 milyon lira olarak ihaleye çıkardık.”