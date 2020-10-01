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Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle'den Ege İhracatçı Birliklerine övgü:
Ekonomi

TİM Başkanı İsmail Gülle'den Ege İhracatçı Birliklerine övgü:

"Pandeminin en çok etkilediği ülkelere böylesi yüksek rakamlarla ihracat gerçekleştiren birliğimiz alkışların en büyüğünü hak ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:10:58 -
TİM Başkanı İsmail Gülle'den Ege İhracatçı Birliklerine övgü:

İZMİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere yaptığı ihracatın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Gülle, TİM'in ihracatçılar arasındaki güç birliğini artırmak için düzenlediği istişare toplantılarının dokuzuncusunda Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve EİB çatısı altındaki birliklerin yönetim kurullarıyla online toplantıda bir araya geldi.

Egeli ihracatçıların, haziran-ağustos döneminde ihracatını yüzde 8’lik artışla 3 milyar 229 milyon dolara taşıdığını belirten Gülle, "Pandemiye rağmen, EİB Genel Sekreterliğimizin ihracatı yılın sekiz ayında 8 milyar 78 milyon dolara ulaştı. Yaş meyve ve sebzede yüzde 43, hububatta ise yüzde 40 artış görüldü." dedi.

Gülle, EİB bünyesindeki firmaların önceki yılın aynı dönemine göre ihracat tutarlarını arttırdığını belirterek, "Ocak-ağustos döneminde bölgemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 897 milyon dolarla Almanya, 592 milyon dolarla ABD, 488 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 439 milyon dolarla İtalya oldu. Pandeminin en çok etkilediği ülkelere böylesi yüksek rakamlarla ihracat gerçekleştiren birliğimiz alkışların en büyüğünü hak ediyor." diye konuştu.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de 2020 yılının ocak-ağustos döneminde Türk ihracatçısına 20 milyar dolar kredi, 10 milyar 500 milyon dolar sigorta desteği sağladıklarını söyledi.

Sigortanın çok önemli bir ürün olduğunu belirten Güney, şöyle konuştu:

"İhracatçılarımızın farklı pazarlara mal satabilmesi için özellikle tahsilat riskini ortadan kaldırmak adına çilingir bir ürün. Pandemi global bir belirsizliğe yol açtı. Biz burada alıcılarda ciddi sıkıntılar yaşanacağını bilmemize rağmen hiçbir alıcının limitini askıya almadık, tam tersine alıcılara tahsis ettiğimiz limitleri yüzde 5 arttırdık. Bundan sonra da sigorta tarafında büyümeye devam edeceğiz. Ekim ayından itibaren sigorta süreçleri hızlanacak. Limit tahsisleri çok hızlı cevaplanacak."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise 2020 yılının son çeyreğinde salgın nedeniyle dünya genelinde ikinci dalga yaşanmadığı takdirde ihracattaki toparlanmanın devam etmesini beklediklerini aktararak, "Son çeyrekte yakalayacağımız ivme ile ihracatta 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 13,3 milyar dolar rakamını yakalayacağımızı hatta geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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