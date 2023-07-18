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Gündem Tıkla sonucu öğren! Çocuğunuz hangi okula yerleştirildi?
Gündem

Tıkla sonucu öğren! Çocuğunuz hangi okula yerleştirildi?

Yeniakit Publisher
2023-07-18 15:44:00 -
Tıkla sonucu öğren! Çocuğunuz hangi okula yerleştirildi?

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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