Tıkla sonucu öğren! Çocuğunuz hangi okula yerleştirildi?
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı.
2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı.
Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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