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Aktüel TİKA'dan Nijer'in eğitim altyapısına destek
Aktüel

TİKA'dan Nijer'in eğitim altyapısına destek

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:50:20 -
TİKA'dan Nijer'in eğitim altyapısına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'in Tahaou İllela şehrindeki bir okula 9 sınıf ve 3 öğretmenler odasından oluşan ek bina inşa etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Nijer'de kırsal kesimde kaliteli eğitim olanaklarına ulaşmakta güçlük çeken öğrencilere, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun da eğitim aldığı Tahaou İllela şehrindeki Nafeka Okuluna, Nijer Eğitim Bakanlığının belirlediği standart okul tipi şeklinde yerel mimari ile 9 sınıf ve 3 öğretmenler odasından oluşan ek bina inşa etti.

Proje kapsamında modern ekipmanlarla donatılan sınıflarda toplamda 360 öğrenci eğitim alabilecek.


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