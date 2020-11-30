TİKA'dan Mozambik'te organik pamukçuluğa destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te, bu ülkenin Pamuk Enstitüsü mühendislerine “Pamuk Üretiminin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında organik pamuk yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mozambik’in verimli tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi ve kalkınma sürecine destek olunması amacıyla TİKA tarafından başlatılan program kapsamında şu ana kadar Türk tohum çeşitlerinin Mozambik’te denenmesi, ilaçlama ekipmanı temini, sulama, ilaçlama, toprak analizi ve çeşitli konularda eğitim projelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Pandemi süreciyle çevrimiçi eğitimler ile devam eden çalışmalar kapsamında pamuk lifinin kalitesinin arttırılması eğitiminin ardından organik pamuk üretimi eğitiminin verildiği aktarılan açıklamada, organik pamuk üretimi konusunda ilk adımlarını atan Mozambik Pamuk Enstitüsü mühendislerine Nazilli Pamuk Araştırma Merkezi uzmanları tarafından verilen eğitimde organik üretim süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.

Eğitim sonrası sertifika töreninde konuşan Mozambik Pamuk Araştırma Merkezi Genel Müdürü Yolanda Milena Gonçalves, "TİKA'nın bize sunduğu bu desteği ve iş birliği ortamını minnetle karşılıyoruz. Organik pamuk üretiminin Mozambik için yeni bir gelir kaynağı olacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maputo Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Ömer Faruk Mergen ise konuşmasında, Mozambik’in kalkınmasında tarımsal üretimin önemli rol oynayacağına inandığını bu nedenle iş birliğini devam ettirmek istediklerini dile getirdi.