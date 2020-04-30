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TİKA’dan Meksika’ya Covid-19 ile mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Meksika’ya hijyen ve gıda malzemeleri desteğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:34:48 -
TİKA’dan Meksika’ya Covid-19 ile mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Meksika’ya hijyen ve gıda malzemeleri desteğinde bulundu.


TİKA tarafından hazırlanan 170 koli, yerli nüfusunun en çok olduğu Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere merkezi başkent Meksiko’da bulunan Yerli Halklar Kurumuna (INPI) teslim edildi. 5 kişilik aileler için hazırlanan kolilerden yaklaşık 850 kişinin faydalanması öngörülüyor.


Koliler; N95 maskeler, dezenfektan jeller, temel gıda ve temizlik malzemeleri içeriyor.

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