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Aktüel TİKA'dan Kamerun'a kentsel atıklarla mücadele için ekipman desteği
Aktüel

TİKA'dan Kamerun'a kentsel atıklarla mücadele için ekipman desteği

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:38:36 -
TİKA'dan Kamerun'a kentsel atıklarla mücadele için ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun’un Uç Kuzey bölgesindeki Maroua kentinde bulunan Birleşik Mahalleler Dayanışmacı Eğiticiler Derneğine (CESOQUAR) kentsel atıklarla mücadele amacıyla çeşitli malzeme ve ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafından CESOQUAR'a 4 triportör, ailelere zimmetlenmek üzere 700 çöp kovası ve şehirdeki temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme ve ekipman teslim edilerek kentsel atıklarla mücadeleyi amaçlayan "Temiz Maroua" projesine başlandı.

Maroua Belediyesi ve CESOQUAR iş birliğinde başlatılan proje kapsamında, belediyelerin yönetim ve altyapı yetersizlikleri ve halkın yeterli çevre bilincine sahip olmaması nedeniyle şehrin genelinde hakim olan çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Perşembe günleri şehir genelinde, cuma günleri de büyük camilerin temizliği için seferber olan dernek çalışanları proje sayesinde kolera, sıtma, tifo gibi hastalıkların azalacağını, Maroua’nın hak ettiği güzel bir çehreye kavuşacağını ifade ediyor.

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