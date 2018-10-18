THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Ticaret Bakanlığından 'internette dövizle gayrimenkul tanıtımı' mesajı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada "Gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda taşınmaz bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verilmekte ve idari yaptırım uygulanmaktadır" açıklaması yapıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:07
Ticaret Bakanlığından 'internette dövizle gayrimenkul tanıtımı' mesajı

Ticaret Bakanlığınca gayrimenkul sektörüne yönelik faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlarda taşınmaz bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerektiği belirtilerek, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verildiği ve idari yaptırım uygulandığı bildirildi. 

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, piyasa ekonomisi dahilinde fiyatların belirlenmesindeki en önemli unsurun arz ve talebin sağlıklı bir biçimde bir araya gelmesi olduğuna işaret edilerek, talebin önemli bir ayağını oluşturan bireysel tüketicinin muhtemel bilgi eksikliklerinden kaynaklı zarara uğramaması ve piyasalarda genel olarak doğru bir fiyatın oluşabilmesi için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile çeşitli koruma önlemleri getirildiği anımsatıldı.

Gayrimenkul sektöründe satıcı ve tüketicileri hızlı ve etkin bir biçimde buluşturan bir mecra olması nedeniyle internet üzerinden yayınlanan reklamların öneminin gün geçtikçe arttığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

69 BİN LİRA CEZASI VAR

"Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, Reklam Kurulunca sektörde faaliyet gösteren internet sitelerinde yer alan reklam ve tanıtımlar inceleme altına alınmaktadır. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren internet sitelerinde tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Reklam Kurulu tarafından söz konusu reklamlar ve tanıtımlar hakkında durdurma cezası verilmekte ve idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu siteleri işleten firmalarca ilgili reklamların içeriğine müdahale edilemeyeceği, bu bilgilerin kullanıcılar tarafından sisteme girildiği belirtilse de döviz cinsinden veri girişi imkanının ilgili internet sitelerince kullanıcılara sunulduğu hususu dikkate alındığında reklam ve tanıtımlar hakkında durdurma cezasının yanı sıra bu aykırılıkların tekrarı halinde ilgili internet siteleri hakkında 69 bin 86 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar ile Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu başta olmak üzere ilgili meslek örgütlerine, tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımlarda gayrimenkul bedellerinin Türk lirası olarak gösterilmesi ve ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarına yer verilmesi ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda Kurul tarafından idari yaptırım uygulanacağı yönünde bilgilendirme yapıldığı da belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:07
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. 'internette dövizle gayrimenkul tanıtımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    1. Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    2. O iki köyün muhtarı görevden alındı
    3. Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11..
    4. Özgüven eksikliğinin arkasında yatan..
    5. Çocuk büyütürken bu hatalara düşmeyin
    6. Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini..
    7. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV..
    8. Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına..
    9. Uyurken salya akmasının önüne geçmek..
    10. Taraftarlar tesisi bastı! Tam 200 kişi
    11. PFDK'dan Bulut'a 4 yıl men cezası
    12. Birleşmiş Milletler: İdlib..
    13. İsrail'e girişi engellenen Amerika'lı..
    14. Merkel'den Brexit açıklaması: Anlaşma..
    15. Arakanlı Müslümanlar: Bizi öldürün ama..
    16. Rusya uyardı: Saakaşvili'nin izinden..
    17. Mikropları ayakkabımızla eve taşıyoruz
    18. Konya'da bir anlık dalgınlığın sonu:..
    19. Minibüs kamyona ok gibi saplandı: 2..
    20. Kartal zorlu maça hazırlanıyor
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı