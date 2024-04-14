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Gündem THY, savaş nedeniyle birçok seferini iptal etti
Gündem

THY, savaş nedeniyle birçok seferini iptal etti

Yeniakit Publisher
2024-04-14 02:35:00 -
THY, savaş nedeniyle birçok seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) İran'ın İsrail'e misillemesi nedeniyle birçok uçuşu iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, İran ile İsrail arasında yaşanan dron saldırısı nedeniyle THY, İstanbul-Amman, Tahran-İstanbul, Meşhed-İstanbul, İsfahan-İstanbul, Şiraz-İstanbul, Bağdat-İstanbul, Sabiha Gökçen, İstanbul Necef ve İstanbul-Erbil seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Saldırıların ardından bazı ülkelerin hava sahasını kapatmasından dolayı havalimanlarına iniş yapamayan AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Damman uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Ajet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul-Şiraz ve İstanbul Meşhed seferini yapan uçakları Erzurum’a, THY’nin İstanbul-Bağdat seferini yapan uçağı Diyarbakır’a, THY’nin İstanbul-Dubai seferini yapan kargo uçağı İstanbul’a, AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul-İsfahan seferini yapan uçağı Elazığ’a, THY’nin İstanbul-Tahran uçağı İstanbul’a, THY’nin İstanbul-Karaçi seferini yapan uçağı İstanbul’a, THY’nin Kuala Lumpur-İstanbul uçağı Dubai’ye yönlendirildi.

Kaynak: AA

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