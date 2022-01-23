  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çip krizi onları da vurdu! Türkiye'deki üretim yarından itibaren duruyor

5816'nın azılı savunucusu CHP'den 299. madde girişimi: Cumhurbaşkanına hakaret serbest olsun

Açık artırma ile çocuk ticareti... Medeni kanunu biz bunlardan mı almıştık?

Harekat planlarını böyle duyurdular: Düşmanı yok edene kadar savaşmaya devam

Batı medeniyetine özenenler bu habere iyi baksın! İşte çocuklara izletilen Heidi'nin gerçek hikayesi

Hasta yatağında bile boş durmadı! HDP'li Pervin Buldan'dan Sezen Aksu güzellemesi

RTÜK magazin programlarındaki itibar suikastları için harekete geçti

Türkiye'ye resmen akın ediyorlar! 2021'i solladık

İsrail basını yazdı: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız

Batı ‘daha uygar’ mı dediniz! İşte fuhuş, hırsızlık ve uyuşturucu istatistikleri
Aktüel THY hangi uçuşlar iptal edildi 24 Ocak Pazartesi | THY kar sebebiyle iptal edilen seferler hangileri?
Aktüel

THY hangi uçuşlar iptal edildi 24 Ocak Pazartesi | THY kar sebebiyle iptal edilen seferler hangileri?

İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle pek çok uçuş iptal edildi. Peki, hangi THY seferleri iptal edildi?

Yeniakit Publisher
2022-01-23 20:30:00 -
THY hangi uçuşlar iptal edildi 24 Ocak Pazartesi | THY kar sebebiyle iptal edilen seferler hangileri?

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar ise olumsuz hava koşulları sebebiyle hangi uçuşların iptal edildiğini araştırmaya başladı.

THY hangi uçuşlar iptal edildi 24 Ocak Pazartesi | THY kar sebebiyle iptal edilen seferler hangileri?

THY 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar 24 Ocak Pazartesi
İstanbul uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar 24 Ocak Pazartesi

Aktüel

İstanbul uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar 24 Ocak Pazartesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay