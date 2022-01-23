THY hangi uçuşlar iptal edildi 24 Ocak Pazartesi | THY kar sebebiyle iptal edilen seferler hangileri?
İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle pek çok uçuş iptal edildi. Peki, hangi THY seferleri iptal edildi?
İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar ise olumsuz hava koşulları sebebiyle hangi uçuşların iptal edildiğini araştırmaya başladı.
THY hangi uçuşlar iptal edildi 24 Ocak Pazartesi | THY kar sebebiyle iptal edilen seferler hangileri?
THY 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.