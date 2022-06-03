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Aktüel THY duyurdu: Kaldırıldı
Aktüel

THY duyurdu: Kaldırıldı

THY, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 19:18:00 -
THY duyurdu: Kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadeleri kullanıldı.

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