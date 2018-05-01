TFF 6 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti!

Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş; PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Trabzonspor saha olayları, Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.