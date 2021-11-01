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Medya Teşkilat 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin heyecan dolu 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 01:04:00 -

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat dizisi 31 Ekim Pazar akşamı 20. bölümü ile seyirci ile buluştu.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin, 7 Kasım Pazar ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

Sevilen dizi, yine nefes kesecek.

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