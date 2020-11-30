  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu
Aktüel

Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu

Kayseri'de mühendis Osman Arık, terzi babasının 30 yıl önce kendisine miras bıraktığı Cumhuriyet Dönemi para koleksiyonunu profesyonel koleksiyoner olarak geliştirmenin gururunu yaşıyor - Osman Arık: - "Babam benimle gurur duyuyor. Amatör olarak devraldığım koleksiyonunu profesyonelliğe taşımam, ilerletiyor ve yaşatıyor olmam babamı çok mutlu ediyor. Her konuşmamızda koleksiyonu soruyor, bakıp inceliyor. Böyle olunca ben de mutlu oluyorum" - "Koleksiyonu oğluma devretmek, böylece gelecek nesilleri aydınlatmak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:50:40 -
Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan elektrik elektronik mühendisi Osman Arık, babasından devraldığı, banknot ve madenilerden oluşan para koleksiyonunu aradan geçen uzun yıllara rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sarız ilçesinde terzilik yapan babasının 1990 yılına kadar müşterilerden aldığı paralardan biriktirerek oluşturduğu koleksiyonu devralan Arık, yaklaşık 30 yıldır baba mirasına gözü gibi bakıyor.

Babasından devraldığı para koleksiyonunu ilk günkü heyecanla muhafaza eden Arık, Cumhuriyet Dönemi'ne ait paralardan oluşan koleksiyonu 3 yıldır profesyonel koleksiyoner olarak geliştirmeye çalışıyor.

Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için koleksiyondaki her paranın ayrı bir manevi değeri olduğunu söyledi.

Uzun yıllar amatör olarak koleksiyonerlik yaptığını belirten Arık, şunları kaydetti:

"Profesyonel olarak 3 yıldır koleksiyonla ilgileniyorum. İlk zamanlar paranın nasıl istiflenmesi gerektiğini nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini bilmediğimiz için kağıt paraları kitap aralarında madeni paraları da toplu olarak muhafaza ediyorduk. Bu şekilde sağlıklı olmayacağını düşünmeye başladım ve araştırma yapınca da profesyonel yapmaya başladım. Profesyonel olarak yapmaya başlayınca da hangi paranın ne zaman basılamaya başlandığını değerinin ne olduğunu nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini öğrendik. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Dönemi kağıt, madeni ve hatıra paralarını biriktiriyorum."

Koleksiyonerliğin bir tutku olduğunu anlatan Arık, koleksiyonu tamamlamaya çalışırken eşinin ve çocuklarının kendisine her zaman destek olduğunu dile getirdi.

Koleksiyonda yer alacak paraları temin etmenin farklı yolları olduğunu aktaran Arık, "Elimde kağıt, madeni ve hatıra olmak üzere 1000'e yakın para var. Bunların içerisinde tarihi açıdan bizim için dönüm noktası olan paralar var." dedi.

Elindeki koleksiyonu tamamladıktan sonra, Osmanlı paralarından oluşan bir koleksiyon da oluşturmak istediğini ifade eden Arık, böylece bu mirası gelecek nesillere aktarmak istediğini vurguladı.

- "Babam benimle gurur duyuyor"

Emanetine sahip çıktığı babasının kendisiyle gurur duyduğunu aktaran Arık, şöyle devam etti:

"Babam benimle gurur duyuyor. Amatör olarak devraldığım koleksiyonunu profesyonelliğe taşımam, ilerletiyor ve yaşatıyor olmam babamı çok mutlu ediyor. Her konuşmamızda koleksiyonu soruyor, bakıp inceliyor. Böyle olunca ben de mutlu oluyorum. Hedefim, inşallah oğlumun da hevesi olursa bunu, ona aktarmak istiyorum hatta bir marka oluşturmak istiyorum. Koleksiyonu oğluma devretmek, böylece gelecek nesilleri aydınlatmak istiyorum ayrıca her paranın ayrı bir değeri ayrı bir yaşanmışlığı var ama benim için babamın bana karne hediyesi olan 7. emisyon 20 bin lira çok değerli."

Arık, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın koleksiyonerlere yardımcı olduğunu ve önemli faydalar sağladığını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak
Korona Virüs

Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınacak olan yeni tedbirleri ..
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Twitter'dan Türkiye'ye alçak saldırı: Fransa'daki olayı Türkiye'deymiş gibi gösterdi!
Gündem

Twitter'dan Türkiye'ye alçak saldırı: Fransa'daki olayı Türkiye'deymiş gibi gösterdi!

Fransa'nın başkenti Paris merkezli olmak üzere ülkenin bir çok yerinde gerçekleşen polis şiddeti, sosyal medyada farklı bir şekilde karşılık..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay