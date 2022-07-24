Terörle mücadele hız kesmiyor!
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 15 Temmuz 22 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan teröristlerin sayısını açıkladı.
yeniakit Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde; PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 15 Temmuz-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında, 14 ilde eş zamanlı yapılan 29 ayrı operasyonda 55 şüpheli yakalanmış, 4 bölücü terör örgütü mensubu ise teslim olmuştur” ifadeleri kullanıldı.