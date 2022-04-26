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Aktüel Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: Yaralılar var
Aktüel

Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: Yaralılar var

Terör örgütü YPG/PKK'nın muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 23:06:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: Yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Tel Rıfat'ın çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesine 6 adet roket saldırısı düzenledi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı, ilçede maddi hasar da meydana geldi.

Saldırının ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat'taki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

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